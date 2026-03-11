모바일 퍼즐게임…미국·인도·인니 론칭

SNS 이용자 피드백 수집반영해 운영·

컬러스위퍼'는 논리 퍼즐 구조에 지뢰 찾기 규칙을 접목한 독창적인 퍼즐 게임이다. 노노그램, 스도쿠 게임처럼 치밀한 사고력·추리력을 요구해 퍼즐을 풀어나가는 재미와 성취감을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이용자 피드백을 지속해서 수집하고, 이를 게임에 반영하는 커뮤니티 기반 운영 전략을 세우고 있다.

이번 소프트 론칭으로 미국, 인도, 인도네시아 지역에서 플레이할 수 있으며, 언어는 영어·인도네시아어를 지원한다. 컴투스홀딩스는 모바일 퍼즐 게임 선호도가 높은 지역을 중심으로 서비스를 시작하고, 이용자들의 반응과 플레이 데이터를 면밀히 분석해 게임성을 고도화한다는 계획이다.

