[아시아경제 권재희 기자] 화이자 백신 2차 접종을 받은 후 이상 반응을 보인 80대 남성이 일주일만에 사망했다.

15일 경찰과 강북구에 따르면 백신 접종 후 병원에서 진료를 받던 80대 남성 A씨가 전날 오후 8시께 숨졌다.

사망한 A씨는 지난 7일 보건소에서 화이자 백신 2차 접종을 한 뒤 이상 증세를 보였으며, 증세가 악화함에 따라 10일부터 노원구 소재 병원 중환자실에서 치료를 받아 왔다.

A씨는 접종 전 문진에서 기저질환이 있다는 이야기를 한 것으로 알려졌다.

보건당국은 접종 이후 A씨가 이상 반응을 보이자 추적 관찰을 해왔으며 앞으로 백신과 사망 사이 인과성 등을 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 "사인 확인을 위해 부검을 할 예정"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr