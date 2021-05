네이버 D2SF, 디지털 헬스 스타트업 '이모코그'에 신규 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버의 스타트업 양성 조직인 D2SF(D2 Startup Factory)는 디지털 헬스 스타트업 '이모코그'에 신규 투자했다고 13일 밝혔다.

?이모코그는 경도인지장애 디지털 치료제(DTx) 개발사다. 경도인지장애는 동일 연령 대비 인지 능력이 감퇴됐으나 일상 생활은 수행할 수 있는 치매 전 단계로, 치매 조기 진단 및 증상 완화에 매우 중요하다. 디지털치료제는 질병 치료를 위해 환자의 행동이나 생활양식의 변화를 이끌어내는 SW로, 환자들의 심리적 거부감이 적어 전 세계에서 주목받고 있다.

?이모코그는 또 경도인지장애 환자들의 인지능력을 개선할 수 있는 프로그램 ‘메타기억교실’을 자체 개발해 오프라인 및 AI(인공지능) 스피커로 서비스하고 있다. 현재 준비 중인 스마트폰용 프로그램 '코그테라(cogthera)'는 뇌에서 기억 전략과 관련된 영역을 활성화해서 장기 기억을 증진시킨다. 15년간 축적한 연구 데이터에 기반하고 있으며, 5편의 논문을 통해 이미 그 효과를 검증했다.

?이모코그 공동창업진은 연구 실적뿐 아니라 인허가에 필요한 사업 역량도 갖추고 있다. 이준영 이모코그 공동대표는 서울의대 정신과학교실 노인정신건강 전문의로 경도인지장애 및 치매 환자를 20년간 치료했고, 노유헌 공동대표는 전 중앙의대 해부학교실 교수로 여러 약물을 통한 뇌 기능 개선을 연구해왔다.

양상환 네이버 D2SF 리더는 "이번에 신규 투자한 이모코그는 효과 검증에 성공한 탄탄한 연구 실적과 사업 역량을 두루 갖춰, 다양한 서비스로 이어질 수 있을 것이라 기대한다"고 밝혔다.

?한편, 이번 투자에는 스톤브릿지벤처스, 카카오벤처스도 함께 참여했다.

