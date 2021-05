윤호중 “오늘 무슨 일 있어도 국무총리 임명동의안 처리”

[아시아경제 전진영 기자] 김부겸 국무총리 후보자와 장관 후보자 세 명의 인사청문보고서 채택에 대해 여야 협상이 난항을 겪고 있는 가운데 윤호중 더불어민주당 원내대표는 13일 “오늘은 무슨 일이 있어도 국무총리 후보자 임명동의안을 처리해야 한다”며 강행 가능성을 시사했다.

윤 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “국민의 삶에 무한책임을 지고 있는 집권여당으로 더불어민주당은 오늘 반드시 총리 임명동의안을 처리하겠다”며 이같이 말했다.

그는 국민의힘을 향해 “장관 후보자의 임명을 막는다면서 국무총리 후보자 임명동의안 처리를 원천 봉쇄하고 있다”며 “코로나19 위기 상황에서 행정부를 총괄할 총리 임명을 흥정의 대상으로 삼는 것, 이것이야말로 무책임한 야당의 극치”라고 비판했다.

이어 “국회는 법이 정한 절차에 따라 인사청문회를 통해 후보자의 자질과 능력, 도덕성을 검증했다. 그러나 국민의힘은 법정 처리시한이던 지난 월요일 간사간 합의한 회의를 일방적으로 취소했다”며 “저는 지난 월요일서부터 모두 6차례에 걸쳐 국회의장과 김기현 국민의힘 원내대표를 만나 간곡히 처리 요청을 드렸지만 야당 입장은 요지부동이다”고 목소리를 높였다.

윤 원내대표는 “국민의힘은 소통의 정치를 말로만 하고 실천하고 있지 않다. 코로나19 극복으로 바쁜 정부의 발목을 잡고 국정공백을 초래하고 있는 국민의힘의 목적이 무엇인지 묻고 싶다”며 “국민의힘은 과연 국민의 편인가 아니면 코로나19 편인가”라고 지적했다.

그러면서 “입법부 스스로 정한 법적 의무를 저버리는 것이 국민의힘이 말하는 협치인지도 묻고싶다”며 “더 이상의 국정 공백은 있어선 안 된다”고 강조했다.

