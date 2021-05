코웨이, 1분기 영업익 1707억…전년比 23%↑

매출 8790억원, 당기순이익 1258억원 기록

국내 및 해외 렌탈 계정 순증 영향

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 올해 1분기 매출액 8790억원을 기록했다고 12일 발표했다.

연결 재무제표 기준 매출액은 8790억원으로 전년 대비 14.3% 증가했다. 영업이익은 1707억 원, 당기순이익은 1258억 원으로 전년 대비 각각 23.0%, 23.8% 증가한 것으로 나타났다. K-IFRS 연결 재무제표 기준이다.

올해 1분기 국내 환경 가전 사업 매출액은 안정적 렌탈 계정 순증 등에 힘입어 5385억 원을 기록했다. 렌탈 판매량은 32.1만여 대다. 국내 총 계정 수는 636만 계정을 기록했다.

2021년 1분기 코웨이 해외법인 매출액은 2942억 원으로 전년 동기 대비 56.4% 증가한 것으로 집계됐다. 해외법인의 고성장 성과를 견인한 말레이시아 법인과 미국 법인 매출액은 각각 2404억원, 429억원을 기록해 전년 대비 56.8%, 57.9% 증가했다. 코웨이 해외법인 총 계정 수는 전년 대비 32.7% 증가한 210만 계정을 달성했다.

올해 1분기 코웨이 국내외 고객 총 계정 수는 해외법인의 성공적인 계정 순증에 힘입어 전년 대비 56만 계정 늘어난 846만 계정이다.

김순태 코웨이 CFO는 “코로나19 등 불확실한 경영 환경 속에서도 지속적인 혁신 제품 론칭과 전략적인 마케팅 커뮤니케이션에 힘입어 국내는 물론 해외시장에서 지속해서 성장하고 있다”고 말했다.

