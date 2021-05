강동구, 고덕비즈밸리 제8차 용지공급 추천대상자 선정 고덕강일지구 자족기능시설용지…한싹시스템· 웰킵스컨소시엄 선정

5월 중 용지공급계약 체결…지역경제기반 발전에 기여

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)는 지난 4일 고덕비즈밸리 내 자족기능시설용지에 대한 제8차 용지공급 추천대상자를 선정해 발표했다.

자족 1-4, 자족 1-6 총 2개 필지에 대해 진행된 이번 용지공급은 여러 기업들의 관심 하에 60일 간 진행돼 지난달 19일 사업계획서 접수를 마감, 고덕비즈밸리 기업유치평가위원회를 개최, 신청 기업의 사업계획서에 대한 공정한 평가를 통해 용지공급 추천대상자가 선정됐다.

자족 1-4 용지에는 정보보안기술 개발 기업인 한싹시스템, 자족 1-6 용지에는 보건용마스크 등 의약외품 제조 기업인 웰킵스 컨소시엄이 선정됐다.

선정된 2개 기업(컨소시엄)은 서울주택도시공사로 추천돼 5월 중에 용지공급계약을 체결할 예정이다.

기업평가는 외부전문가들이 기업역랑, 사업계획, 지역사회기여계획 등 분야별로 세부적이고 객관적으로 진행한 만큼 선정 기업들은 해당 업종에서는 건실하고 우수한 기업으로 강동구 지역경제기반 발전에 기여할 것으로 기대된다.

앞서, 고덕비즈밸리 자족기능용지 1~7차 용지공급공고를 진행, 22개 기업(컨소시엄 포함시 36개 기업) 및 지식산업센터가 선정돼 서울주택도시공사와 계약이 체결된 상태, 이번 8차 용지공급 추천대상자까지 계약이 체결되면 고덕비즈밸리 자족기능용지의 공급은 모두 완료된다.

이정훈 강동구청장은 “이번 고덕비즈밸리 자족기능용지 공급 완료는 지역 일자리 창출과 경제기반 강화에 기여할 것으로 기대한다”며 “고덕비즈밸리 조성에 차질이 없도록 끝까지 최선을 다하겠다“고 말했다.

선정된 8차 용지공급 추전대상자는 강동구 홈페이지(분야별정보→주택/도시/건설→업무단지조성→공지사항)에서 확인할 수 있으며, 용지공급 관련 궁금한 사항은 강동구청 투자유치과로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr