[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 11일 진행된 2021년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 분기배당에 대해 묻는 질문에 대해 윤풍영 SK텔레콤 최고재무책임자(CFO)는 “이사회 결의를 거쳐 올 2분기 말 기준부터 시행할 수 있도록 할 예정”이라며 “배당 규모는 최소한 전년 수준이 될 수 있도록 추진하겠다”고 답했다.

아울러 분할 후에도 주주친화적 경영기조 확고히 지켜갈 것이라고 말했다. 윤 CFO는 “존속법인의 올해 배당은 분할과 무관하게 총액 기준으로 전년과 유사하게 유지될 것”이라며 “대한민국 1위 유무선 회사로서 5G 성과가 본격화되면서 캐시플로우가 개선될 것으로 예상되면서 주주들에게 전달될수 있는 주주환원정책 마련해 시행하겠다”고 말했다.

