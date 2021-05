중기중앙회-中대사관, 중국 진출 중소기업 위한 웨비나 개최

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 11일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 주한중국대사관과 공동으로 '한-중 중소기업 비즈니스·투자 웨비나'를 개최했다.

이번 행사는 코로나19로 우리 기업들이 해외 진출에 어려움을 겪고 있는 상황에서 중국 진출에 필요한 정보를 제공하고자 마련됐다.

웨비나에서는 중국대사관과 중국 정부관계자가 ▲중국 경제정책 및 투자환경 ▲중국 주요 인증제도 소개 등 중국 시장 진출과 관련해 기업들이 필요한 정보를 소개했다.

전병서 중국경제금융연구소장이 중소기업의 중국시장 진출 전략을 주제로 강연을 진행한 후 참석자들이 중국 정부 관계자와 질의 응답을 가졌다.

김기문 중기중앙회장은 "중국은 지난 92년 수교 이후 다방면에서 긴밀하게 교류하고 있지만 인력과 자금이 부족한 중소기업은 여전히 중국 진출에 어려움을 겪고 있다"고 말했다.

그는 "이번 웨비나가 중국 진출을 고려하고 있는 우리 기업에게 조금이나마 도움이 되길 바라며 지속적으로 중국 대사관 및 관계부처와 협력해 나가겠다"고 강조했다.

