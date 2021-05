개인 매수세에…코스피 상승 출발

장 초반 3189선까지 오르기도

코스닥도 상승 출발

[아시아경제 공병선 기자]개인의 매수세가 코스피의 상승으로 이어지고 있다.

7일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 0.03%(0.89포인트) 상승한 3179.63으로 출발했다. 이날 오전 9시48분 3189.88까지 오르기도 했다.

개인의 매수세가 특히 거세다. 이날 개인은 1924억원, 기관은 30억원을 순매수했다. 외국인은 1910억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 의약품의 상승폭은 2.73%로 가장 컸다. 이어 건설업(2.26%), 전기가스업(2.07%), 음식료업(1.59%), 종이목재(1.30%) 등 순으로 올랐다. 철강금속(-1.07%), 전기전자(-0.71%), 화학(-0.11%), 은행(-0.02%) 등 순으론 떨어졌다.

약세를 보인 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 1,184,196 전일가 129,000 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세반도체 “국산화” 첫 성공! “삼성전자” 관련 최대 수혜주 적중했습니다 close 의 낙폭은 -1.55%로 가장 컸다. 이어 POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 389,500 전일대비 6,000 등락률 -1.52% 거래량 160,953 전일가 395,500 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (-1.39%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,800 전일대비 500 등락률 -0.61% 거래량 3,691,250 전일가 82,300 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 KTB證 "롯데카드 쓰면 삼성전자 주식 드려요"코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”정세균 전 총리 만난 CEO들 "이재용 사면·상속세 현실화 필요해" close (-0.85%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 639,000 전일대비 3,000 등락률 -0.47% 거래량 83,383 전일가 642,000 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (-0.78%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 934,000 전일대비 4,000 등락률 -0.43% 거래량 44,589 전일가 938,000 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔, 인니와 배터리 사업 논의 본격화코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세 close (-0.64%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 223,000 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 143,298 전일가 223,500 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 현대차·뉴뮤지엄 라이좀, 서울·온라인서 '월드 온 어 와이어'展 개최 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세 close (-0.45%) 등 순이었다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 823,000 전일대비 40,000 등락률 +5.11% 거래량 118,025 전일가 783,000 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (4.73%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 11,500 등락률 +4.55% 거래량 480,482 전일가 252,500 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세큰손 外인이 연일 매수한 “백신” 대장 株! 무조건 잡으세요 close (3.76%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 1,000 등락률 +0.87% 거래량 578,156 전일가 115,000 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"카카오, 2분기 및 하반기에도 고성장 지속"코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세 close (0.87%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 1,000 등락률 +0.28% 거래량 126,740 전일가 361,500 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (0.28%)는 상승했다.

같은 날 코스닥은 전 거래일 대비 0.10%(0.97포인트) 상승한 970.96으로 출발했다. 이날 9시50분 기준 977.88까지 오르기도 했다.

역시 개인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인은 303억원,기관은 16억원을 순매수했다. 외국인은 278억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 강세를 보였다. 건설의 상승폭은 3.46%로 가장 컸다. 이어 유통(2.41%), 기타서비스(1.28%), 제약(1.27%), 금속(1.27%) 등 순으로 올랐다. 방송서비스(-1.19%), 통신방송서비스(-0.85%), 인터넷(-0.31%) 등은 하락했다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 올랐다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 11,500 등락률 +4.55% 거래량 480,482 전일가 252,500 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세큰손 外인이 연일 매수한 “백신” 대장 株! 무조건 잡으세요 close 의 상승폭은 4.07%로 가장 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 56,900 전일대비 1,500 등락률 +2.71% 거래량 141,563 전일가 55,400 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (3.07%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 131,300 전일대비 3,900 등락률 +3.06% 거래량 101,127 전일가 127,400 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (2.59%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 79,500 전일대비 2,800 등락률 +3.65% 거래량 87,586 전일가 76,700 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (1.69%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,200 전일대비 500 등락률 +0.95% 거래량 145,784 전일가 52,700 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (1.14%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,050 전일대비 350 등락률 +1.07% 거래량 206,590 전일가 32,700 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (0.76%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 346,900 전일대비 1,900 등락률 +0.55% 거래량 5,823 전일가 345,000 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (0.52%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 180,100 전일대비 1,000 등락률 -0.55% 거래량 47,151 전일가 181,100 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (0.22%)은 상승했다. 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 99,800 전일대비 3,400 등락률 -3.29% 거래량 276,093 전일가 103,200 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 콘텐츠 제작 역량·판가 모두 상승…달리는 스튜디오드래곤코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”개인·기관 매수에…코스피 강보합세 close (-2.71%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 150,000 전일대비 4,900 등락률 -3.16% 거래량 320,410 전일가 154,900 2021.05.07 10:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 콘텐츠 제작 역량·판가 모두 상승…달리는 스튜디오드래곤[클릭 e종목] "CJ ENM, 미디어 부문 수익성 제고"CJ ENM, 1분기 영업이익 936억원…전년比 135.7%↑(종합) close (-2.39%)은 약세를 보였다.

공병선 기자