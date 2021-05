한국청소년활동진흥원, '청소년 활동 대국민 아이디어 공모전' 진행

6월7일 오후 5시까지 접수

[아시아경제 한진주 기자] 한국청소년활동진흥원은 코로나19 이후 다양한 여건 변화 속에서 청소년활동의 새로운 방향을 제시하기 위한 '청소년활동 전환 대국민 아이디어 공모전’을 6월7일까지 진행한다.

이번 공모전은 ▲기존 청소년활동진흥사업(정책 개선·신규, 활동·정책홍보) ▲미래형 청소년활동(포스트코로나 시대에 요구되는 미래형 청소년활동) 2개 부문 3개 세부 분야로 진행된다. 기존 사업 분야의 경우 청소년활동진흥을 위한 청소년정책사업 개선 또는 새로운 아이디어 또는 대국민 인지도 향상 방안이나 홍보자료를 제출하면 된다. 공모전은 청소년·청년, 청소년지도자, 교사 등 국민 누구나 신청 가능하다.

아이디어 홍보자료 부문의 자료 유형은 영상, 만화, 포스터, 카드뉴스로 구분되며 해상도나 파일 형식 등을 기준에 맞게 제작해야 한다. 제안서와 영상 등의 파일은 정해진 서식에 맞춰 한국청소년활동진흥원 홈페이지에 온라인으로 제출하면 된다. 공모전에 관한 자세한 내용은 한국청소년활동진흥원에 문의하면 된다.

공모 결과는 6월29일 한국청소년활동진흥원 누리집에 발표한다. 선정된 아이디어는 미래형 청소년사업 활성화 과제·정책사업 개선 과제로 적극 반영할 예정이다. 대상 수상자에게는 상금 100만원, 최우수상은 70만원, 우수상은 50만원, 장려상은 20만원을 시상한다.

이광호 한국청소년활동진흥원 이사장은 "청소년을 둘러싼 급변하는 세상은 청소년이 세상과 새로운 관계를 맺고, 학습해 가는 시대일 것"이라며 “공모전을 통해 청소년이 체험과 참여, 학습을 넘나들고, 융합하는 미래 청소년활동을 선도하는데 앞장서겠다"고 말했다.

