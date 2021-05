막 오른 김부겸 인사청문회..野 '파상공세' 與 '총력방어'

사생활 보호 놓고 여야 공방

김병주 “비공개 청문 가능”

조수진 “국민 알권리, 도덕성 검증”

김부겸 “청년세대 위해 힘쓰겠다

차량 압류 부끄럽게 생각”

[아시아경제 구채은 기자, 금보령 기자] 김부겸 국무총리 후보자가 향후 핵심 국정과제로 코로나 19 집단면역과 부동산 안정을 꼽았다. 김 후보자는 6일 국회 인사청문회에 나와 모두발언에서 "문재인 정부의 남은 1년 동안 국정과제를 완수하고 개혁의 성과를 내야 하는 중요한 시기"라며 이같이 말했다.

그는 "국회를 존중하고 합리적인 제언에 귀 기울여 국민을 위한 정책이 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 했다. 국무총리로 해낼 핵심 과제로는 집단면역과 부동산뿐 아니라 민생 회복, 청년 일자리 등을 제시했다. 그는 특히 "2030 세대의 생활안정과 사회안전망 확충에 각별한 노력을 기울여 어떤 상황에서도 청년 세대가 희망을 포기하는 일은 결코 없도록 힘쓰겠다"고 했다.

모두발언 후 진행된 의사진행 발언에서는 청문회 비공개 범위와 사생활 보호 문제 등을 놓고 여야 간 공방이 오갔다. 김병주 더불어민주당 의원은 "국무총리는 통일·국방·외교정책까지 책임지는 막중한 위치에 있어서 정책검증 시 외교정책이 노출될 수밖에 없다"며 인사청문회법 제14조 1호에 명시된 국가기밀과 관련 사항의 경우 비공개 인청이 가능하다고 주장했다. 그러나 조수진 국민의힘 의원은 "국민의 알 권리를 위해 후보자 자질과 도덕성 검증은 국회가 해야 할 의무"라면서 "사생활 침해와 도덕성 검증은 구분돼야 한다"고 맞섰다.

김 후보자는 교통 위반 과태료와 자동차세를 체납해 총 32차례 차량 압류를 당했다는 박재호 민주당 의원의 지적에 대해 "공직 후보자로서 부끄럽게 생각한다"면서 "제가 정치적으로 어렵던 1996년 외환위기 직전 제대로 관리를 못해 생긴 일"이라고 해명했다. 아울러 야당 의원들은 김 후보자가 과거 아파트 매매계약을 하면서 실거래가를 기재하지 않아 법을 위반한 점, 외국어고등학교 폐지 관련 법안 발의 직후 셋째 딸이 외고에 입학한 점, 지난해 고 박원순 전 서울시장 성추행 피해자를 ‘피해 호소 고소인’으로 칭했던 점을 집중 공략했다.

반면 민주당은 김 후보자가 현 정부의 행정안전부 장관을 지내는 등 능력이 검증돼 내각 총책임자로 적임자임을 부각하며 방어에 나섰다. 신현영 민주당 원내대변인은 이날 오전 현안브리핑에서 "이미 한 차례 청문회를 통해 인사검증이 이루어진 바 있는 후보자에 일단 공격부터 하고 보자는 태도로 일관하며 국정운영 에너지를 축내고자 하는 것"이라며 "인사청문회는 정쟁의 장이 아닌 희망의 장이 되어야 한다"고 비판했다. 국회는 김 후보자에 대한 청문회를 6일에 이어 7일까지 이틀간 진행한다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr