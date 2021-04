[아시아경제 지연진 기자] 하나기술 하나기술 299030 | 코스닥 증권정보 현재가 71,800 전일대비 1,000 등락률 -1.37% 거래량 364,324 전일가 72,800 2021.04.28 15:07 장중(20분지연) 관련기사 하나기술, 110억원 규모 2차전지 조립·화성 공정 장비 공급하나기술, 디스플레이글라스 가공 기술 관련 특허 2건 취득하나기술, UTG 가공기술 특허 2건 취득 close 은 미국 배터리 제조사와 110억8485만원 규모의 각형 2차전지 조립 및 화성공정 장비 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr