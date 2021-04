호칸 셀벨 에릭슨엘지 CEO "에릭슨 실리콘, 모바일망의 핵심"

27일 '에릭슨 실리콘 데이' 개최

[아시아경제 차민영 기자] 에릭슨엘지가 5G 등 모바일 네트워크망에 최적화된 '에릭슨 실리콘' 기술을 소개했다. 실리콘 크기는 줄이되 더 많은 기능을 집적시켜 성능과 에너지 효율을 높이는 최신 반도체 설계 기술이다.

호칸 셀벨 에릭슨엘지 CEO는 28일 오전 서울 가산디지털단지 인근 서울 R&D 캠퍼스에서 '에릭슨 실리콘 데이'를 갖고 에릭슨의 신기술인 에릭슨 실리콘을 소개했다.

에릭슨 실리콘은 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 ASIC(주문형반도체) 형태의 시스템온칩(SoC)이다. 제품 기획 초기 단계부터 라디오, RAN 컴퓨팅, 전송망 장비에 이르는 전체 모바일 플랫폼의 성능 극대화를 목표로 설계됐다.

에릭슨 실리콘은 에릭슨의 대표 무선 라인업인 ERS 제품군에 적용돼 5G 네트워크 품질 향상과 에너지 효율 제고에 기여했다. 자체 측정 결과 에너지 효율성은 2016년 출시 제품에 비해 최대 7배 향상됐다. 전력 소비량도 산업 기준점 대비 30~60% 적다. 보안 기능도 탑재됐다.

호칸 셀벨 CEO는 "에릭슨은 오랫동안 맞춤형으로 개발된 전용 ASIC를 양산 제품들에 적용해왔다"며 "앞으로도 지속적인 기술 혁신을 통해 고객이 시장의 요구에 부응할 수 있도록 적극 지원할 것"고 강조했다.

에릭슨엘지는 2010년 에릭슨과 LG전자가 공동 설립한 합작법인으로 통신설비와 솔루션을 판매하는 회사다. 한국 최초의 상업용 전자식 전화 교환기 생산, 세계 최초의 코드분할다중접속(CDMA) 상용화, 세계 최초의 전국망 LTE 구축 등의 성과를 냈다.

