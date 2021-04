[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 세동 세동 053060 | 코스닥 증권정보 현재가 2,245 전일대비 65 등락률 -2.81% 거래량 128,324 전일가 2,310 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) close =보통주 480만주 유상증자 결정

◆ 오가닉티코스메틱 오가닉티코스메틱 900300 | 코스닥 증권정보 현재가 726 전일대비 11 등락률 -1.49% 거래량 2,658,084 전일가 737 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) close =50억원 규모 전환사채권 발행 결정

◆ 유진테크 유진테크 084370 | 코스닥 증권정보 현재가 51,500 전일대비 100 등락률 +0.19% 거래량 240,274 전일가 51,400 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) close =130억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결

◆ 디엔에이링크 디엔에이링크 127120 | 코스닥 증권정보 현재가 5,370 전일대비 430 등락률 +8.70% 거래량 2,300,267 전일가 4,940 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) close =불성실공시법인지정예고...공시번복 사유

