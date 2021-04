홍영표 "송영길, 자기홍보에 금도 있어…文정부 지우기 걱정"

[아시아경제 김소영 기자] 홍영표 더불어민주당 당대표 후보가 차기 당권을 두고 경쟁하고 있는 송영길 민주당 후보를 향해 "선거는 자기홍보하는 시간이지만 지켜야 할 금도가 있다"고 일침했다.

홍 후보는 25일 자신의 페이스북에 '송영길후보님, 선당후사의 정신이 없다면 당대표자격이 없습니다'라는 제목의 글을 올리며 이같이 비판했다.

그는 "차별화라는 유령이 전당대회장을 배회하고 있다"며 "송영길 후보의 오만과 독선에 당원들의 우려가 커지고 있다"고 주장했다.

홍 후보는 또 "백신, 부동산, 가덕도신공항까지 잘된 건 모두 자기 공이고, 잘 안 된 건 자기가 없어서라고 한다"며 "수많은 사람들의 피와 땀이 들어간 성과를 자기가 뛰어들어 해결했다고 말하는 데 말문이 막힌다"고 말했다.

또 "모든 문제에서 '기승전-내가 제일'할 수 있다. 그러나 대통령부터 당원까지 모든 구성원의 노력은 폄하하고, 당의 단합을 해치는 건 묵과할 수 없다"며 "또 그 과정에서 어설프고 과장된 주장으로 국민의 걱정을 키우는 건 지도자를 자임하는 정치인이 해서는 안 될 일"이라고 질타했다.

그는 "정당에서 무엇보다 중요한 건 선당후사의 팀플레이 정신이고 소통의 리더십"이라며 "당보다 개인을 앞세우는 리더십이 얼마나 위험한지 우리는 안철수라는 인물을 통해 충분히 경험했다. 자신만 앞세우고 자신만 돋보이는 데 혈안인 당 대표로는 안 된다. 너무 불안하다"고 지적했다.

또 "송 후보의 문재인 정부 지우기도 걱정"이라며 "후보 신분에서 저럴진대 당 대표가 되면 얼마나 더하겠느냐. 이러니 당원들 사이에서 송영길 대표는 차별화 수순이라는 이야기까지 돌고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "문 정부의 성과를 다 부정하고 대선에서 이길 수 있느냐. 그 과정에서 당이 견딜 수는 있느냐"며 "송 후보 머릿속에 있는 차별화 전략은 분열과 패배의 길이다. 꿈도 꾸지 말라"고 일갈했다.

