[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ KB금융=올해 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 68.14% 증가한 1조7472억원, 당기순이익은 전년 동기 대비 73.93% 증가한 1조2852억원을 기록했다고 공시

◆ 현대차=현대글로비스와 3000억원 규모 상품ㆍ용역 매입 거래 공시

◆ 기아=올해 1분기 당기순이익은 전년 동기 대비 289.2% 상승한 1조350억원을 기록했다고 공시

◆ 롯데쇼핑=롯데물산을 상대로 월드타워 및 월드몰 소유권 지분, 일부 토지 지분, 건물 관련 동산 지분을 8313억원 규모에 처분결정 공시

◆ 롯데쇼핑=롯데물산으로부터 롯데월드몰 토지, 건물 493억원에 임차 결정 공시

◆ KC그린홀딩스=KC코트렐에 대해 78억원 규모 담보제공 결정 공시

◆ 광명전기=838억원 규모의 양주신도시 옥정지구 한강듀클래스 지식산업센터 수분양자에 대한 중도금대출관련 자금보충약정을 제공하기로 결정했다고 공시

◆ KCC=엠오엠 제1호 사모투자 합자회사 주식 3천837억원에 취득 공시

◆ 쎌마테라퓨틱스=한국거래소 유가증권시장본부에서 내년 4월14일까지 개선기간 부여했다고 공시

◆ 센트럴인사이트=한국거래소 유가증권시장본부에서 내년 4월14일까지 개선기간 부여했다고 공시

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr