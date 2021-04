[아시아경제 배경환 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 21일 희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 8,970 전일대비 2,070 등락률 +30.00% 거래량 10,759,853 전일가 6,900 2021.04.21 15:30 장마감 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 딱! 말씀드립니다물리셨나요?! “카카오” 향후 주가의 비밀! 속! 시원하게 말씀드립니다[특징주]윤석열 관련주 희림 상한가 close 에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구했다. 답변시한은 오는 22일 오후 6시까지다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr