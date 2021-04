文대통령, 오세훈·박형준 시장 靑 초청 오찬 간담회

靑 "이철희 정무수석 취임 후 첫 협치의 자리"…"코로나19, 주거 안정 등 국가적 문제 의견교환"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 21일 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장을 초청해 '4·7 시도지사 보궐선거 당선인 초청 오찬'을 진행한다.

박경미 청와대 대변인은 21일 "문 대통령은 낮 12시 청와대 상춘재에서 신임 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장과 오찬 간담회를 진행한다"면서 "이 자리는 문 대통령의 뜻에 따라 오세훈 시장과 박형준 시장을 초청하고, 두 시장이 흔쾌히 응해 이뤄진 것"이라고 밝혔다.

박 대변인은 "이 일정은 대한민국 제1·제2 도시인 서울과 부산의 현안에 대해, 야당 소속 지방자치단체장과 함께 머리를 맞대고 힘을 모으는 것이 매우 중요하기 때문에 마련됐다"면서 "신임 이철희 정무수석 취임 후 첫 야당 소속 단체장과 협치의 자리"라고 평가했다.

오찬 간담회에는 유영민 대통령 비서실장과 이철희 정무수석도 배석할 예정이다.

문 대통령은 두 시장의 취임을 축하하고, 서울시와 부산시 현안에 대해 심도있는 대화를 나눌 예정이다. 강 대변인은 "코로나19 방역, 민생 경제 회복, 서민 주거 안정 등 국가적 문제에 대해서도 의견을 교환할 계획"이라고 설명했다.

앞서 문 대통령은 지난 19일 청와대 수석·보좌관회의에서 "선거로 단체장이 바뀐 지자체와도 특별한 협력 체제를 구축해 주기 바다. 특히 방역과 부동산 문제는 민생에서 가장 민감한 사안"이라고 강조한 바 있다.

문 대통령은 "아슬아슬한 방역관리에 허점이 생기거나 부동산 시장이 다시 불안한 상황이 되지 않도록 중앙정부와 지자체가 충분히 소통하고 긴밀히 협력하라"고 당부했다.

