곡성군, 75세 이상 어르신 백신 접종 순조롭게 진행 중

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 곡성군(군수 유근기)은 19일 현재 만 75세 이상 어르신과 노인시설 입소자 및 종사자 등을 대상으로 한 화이자 백신 접종을 순조롭게 진행하고 있다고 이날 밝혔다.

이번 접종은 곡성군에 거주하는 1946년 12월 31일 이전 출생자 5356명 중 접종에 동의한 4456명이 대상이며, 곡성읍 문화체육관에 마련된 예방접종센터에서 진행하고 있다.

지난 15일 곡성읍권역 대상자부터 접종을 시작해 16일까지 204명이 접종을 마쳤으며, 특별한 이상반응은 없는 것으로 알려졌다.

군에서는 신속하고 안전한 주민 수송을 위해 1일 3~4대 수송버스를 각 마을 별로 운행하고 있으며, 전담인력 70여 명을 배치하고 명찰 착용, 사전 문진표 작성, 반팔 착용을 적극 홍보하는 등 원활한 접종을 위해 최선을 다하고 있다.

유근기 군수는 “집단면역이 조속히 형성돼 소중한 일상을 되찾을 수 있도록 군민 여러분께서 백신접종에 적극 참여해 주시길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr