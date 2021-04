코인원, 게임빌과 전략적 관계 맺어…보안 등 핵심기술 개발 협력

게임빌, 코인원 지분 13% 확보

국내 가상화폐 거래소 코인원이 게임빌과 전략적 투자 계약을 맺고 함께 기술 개발을 진행하기로 했다.

19일 전자공시시스템 공시에 따르면 게임빌은 코인원의 구주 8만7474주를 인수하면서 지분 13%를 확보했다. 투자 규모는 약 312억원이다.

코인원은 이번 투자를 통해 게임빌과 대규모 트래픽 처리 기술, 해킹 대응 보안 기술 등 거래소 핵심 기술을 개발해나갈 계획이다. 더 나아가 국내 및 글로벌 시장에서 가상화폐 생태계의 미래 성장 동력도 마련하기로 했다. 코인원 측은 “단순 투자를 넘어 다양한 사업 기회 창출을 위한 파트너십 구축이라는 데 의의를 둔다”고 설명했다.

게임빌은 컴투스 및 계열회사를 포함한 전사적 차원에서 블록체인 기술과 가상화폐 플랫폼에 대한 관심도를 높일 예정이다.

차명훈 코인원 대표는 “이번 게임빌과의 협력을 통해 거래소의 핵심 기술을 더욱 강화하고 블록체인 생태계의 발전에도 더 큰 기여를 할 수 있길 기대한다”고 말했다.

