현대차·기아, iF디자인 어워드서 15개 디자인상 수상

E-Pit 초고속 충전기 디자인은 '금상'

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차·기아는 독일 국제포럼디자인이 주관하는 '2021 iF디자인 어워드'에서 총 5개 부문 15개 디자인상을 수상했다고 18일 밝혔다.

먼저 현대차 그룹의 초고속 충전브랜드 E-Pit의 초고속 충전기 디자인은 1만여 출품작 중 75개에 주어지는 금상을 수상했다. 이 충전기는 지난달 2021 레드닷 디자인 어워드에서도 본상을 수상한 바 있다.

이외 제품분야에서는 기아 쏘렌토가 본상을 수상했다. 커뮤니케이션 분야에선 현대 X BTS 콜라보 굿즈, 현대 코로나19 캠페인, 2020현대 플래너 및 캘린더, 2020 지속가능보고서, 채널 현대, 현대 블루링크 앱 등 7개의 상을 받았다.

또 건축부문에선 천안 글로벌 러닝센터, 사용자 인터페이스 부문에선 현대 인포테인먼트 시스템, 제네시스 인포테인먼트 시스템, 채널 현대가 각각 수상했다. 프로패셔널 콘셉트 부문에선 콘셉트카 프로페시와 증강현실 메타버스 서비스 콘셉트인 엘리스(ALICE)가 수상했다.

현대차·기아 관계자는 "제품부터 브랜드 커뮤니케이션에 이르기까지 기술은 물론 디자인에서도 역량을 집중해 새로운 고객 경험을 제공하기 위해서 지속적으로 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr