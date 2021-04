진주 옛 영남백화점, 정부 위험건축물 재생 사업 특별공모 선정

국?도비 60억원 지원, 다목적 아동?복지센터 건립사업 탄력

30년간 방치된 옛 영남백화점 건물 올해 안으로 철거 후 내년 착공 예정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시 인사동 옛 영남백화점 용지의 다목적 아동·복지센터 건립사업이 국토교통부의 위험건축물(안전 등급 D 또는 E) 재생 사업 특별 공모에 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

시는 올해부터 3년간 국?도비 60억원을 지원받아 사업 추진에 탄력을 받게 됐다.

인사동 다목적 아동·복지센터 건립사업은 198억 원을 투입해 올해 부지와 기존 건축물을 보상을 완료하고 건축물을 철거할 계획이며 내년 초에 착공, 오는 2023년 완공 예정이다.

국토부의 위험건축물 재생 사업 특별공모는 도시재생 인정사업으로 도시재생 활성화 지역 밖의 지역 중 재생 사업이 필요한 경우 위험건축물을 정비하는 사업이다.

옛 영남백화점은 중대한 결함이 발생해 긴급 보수 및 사용 제한 여부를 결정해야 하는 상태인 D등급의 위험건축물이다.

시는 지난 2월 국토부의 특별공모에 참여해 그동안 평가단 현장 확인과 사전 평가, 최종 사업발표 등을 거쳐 지난 4월 초에 개최한 국토교통부 도시재생특별위원회 심의를 최종 통과해 15일 사업대상지로 최종(전국 3개) 선정됐다.

이번 사업 선정으로 지난 30년간 장기 방치됐던 옛 영남백화점 건물을 아동·복지시설과 공영주차장을 갖춘 복합 건축물로 재탄생시켜 쾌적한 정주 환경 조성과 지역경제 활성화를 견인하는 랜드마크가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

조규일 시장은 “주민들의 적극적인 참여 의지와 경남도, 지역 국회의원, 시의 적극적인 노력의 결과로 특별 공모 사업에 선정됐다”며 “위험시설물 정비와 함께 원도심을 활성화해 시민들의 기대에 부응한 성공적인 사업이 되도록 하겠다”고 밝혔다.

옛 영남백화점은 1992년 부도로 영업이 중단된 이후 30년간 방치됐다가 2019년 1월에는 전기합선에 의한 화재가 발생해 시민 안전을 위협하는 도심 속 흉물로 전락해 인근 상권까지도 악영향을 미치고 있었다.

특히 다수의 소유주(120여명)간 복잡하게 얽혀온 이해관계 등으로 민간의 자력 정비는 사실상 어려워져 시가 도시재생사업을 통해 매입?철거를 추진했다.

