[아시아경제 라영철 기자] 명주인형극제추진위원회가 제8회 강릉 명주인형극제 포스터 공모전 '나는야! 어린이디자이너!'를 개최한다.

15일 추진위에 따르면 명주인형극제 마스코트 마리와 시시를 활용해 흥미를 유발할 수 있는 작품을 모집하며 강원도에 거주하는 만 3세부터 13세 어린이는 누구나 참여할 수 있다.

오는 30일까지 강릉문화원(www.gncc.or.kr)으로 방문하거나 우편으로 접수할 수 있으며, 대상작(유치·초등부 각 1개 작품)은 2022년도 포스터 공모전 홍보 포스터에 활용된다.

강원-라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr