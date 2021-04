연천·동두천 등 5개 정수장서 깔따구 유충 발견…환경부, 사전 차단조치 완료

전국 정수장 447곳 위생관리 실태 점검

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부의 정수장 실태점검결과 경기도 연천·동두천, 충남 성주, 충북 고암, 강원도 산양정수장 등 5곳의 정수에서 깔따구 유충이 소량 발견됐다. 이에 환경부는 유충 차단조치를 마친 상태다.

환경부는 수돗물 유충 발생 사전예방 및 관리를 위해 전국 정수장 447곳에 대해 올해 3월 15일부터 4월 12일까지 위생관리 실태 점검과 조치 결과 15일 이 같이 밝혔다.

점검 결과 5곳의 정수장 정수에서 깔따구 유충이 소량 발견되고, 18곳의 정수장은 원수 및 정수처리과정에서 유충이 발견됐다.

환경부는 정수에서 유충이 발견된 5곳의 정수장에 대해 수계전환을 통한 광역상수도 전환, 정수처리 강화, 정수지와 배수지 청소 및 유충 차단망 설치 등의 조치를 취해 유충이 수돗물을 공급받는 곳(수용가)으로 확산되는 것을 차단했다. 이에 따라 해당지역에서 유충을 발견했다는 신고는 없었다.

환경부 관계자는 "경기 연천 및 동두천 정수장의 경우 동일한 취수원을 사용하는 정수장으로 원수에 유충이 유입된 것을 처리공정에서 제거하지 못해 정수에서 발견된 것"이라며 "충남 보령시 성주정수장의 경우 역세척수와 정수 등에서 유충이 발견됐는데 방충망 일부 손상 및 정수지 내부 청결상태가 미흡한 것이 확인됐다"고 설명했다. 역세척수는 수돗물 정수과정에 필요한 활성탄이나 소석회 등 찌꺼기나 오물을 씻어낸 물이다.

환경부는 정수에서 유충이 발견되지 않았지만 원수 및 여과지 내벽, 역세척수 등의 처리과정에서 유충이 발견된 18곳의 정수장에 대해 유충 차단조치 및 처리공정별로 거름망을 설치해 확인하고 있다. 이들 정수장의 정수에서 현재까지 유충은 발견되지 않았다.

환경부는 이번 실태점검 과정에서 역세척 성능저하와 공기 역세척 불가, 여재층 부실, 약품공정 부재 등이 나타난 32곳의 정수장에 대해 기술지원 및 개선방안을 해당 지방자치단체에 제시하고, 내년도 정수장 위생관리 개선사업 예산에 신규로 반영할 예정이다.

신진수 환경부 물통합정책국장은 "국민이 유충 걱정 없이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급을 위해 지자체와 협력해 원수부터 수돗물 생산 공급 전 과정에 대한 철저한 사전 관리에 총력을 다하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr