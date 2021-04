"아들이 돈을 보내라는데"…우체국직원 기지로 3.6억 전화금융사기 막았다

[아시아경제 김봉수 기자] 우체국 직원이 정확한 판단과 신속한 대처로 3억6000만원의 보이스 피싱(전화 금융 사기) 피해를 예방했다.

우정사업본부 서울지방우정청에 따르면 지난달 26일 서울 노원구 상계10동 우체국을 찾은 A씨는 세입자에게 받은 전세보증금 3억6000만원을 전화 금융 사기범들에게 몽땅 날릴 뻔 했지만 다행히 막을 수 있었다.

A씨가 돈을 입금하면서 L신용카드사와 계속 전화 통화를 했는 데 이를 이상히 여긴 우체국 직원 B씨의 도움이 결정적이었다. 평소 전화금융사기의 피해가 심각한 것을 알고 있던 B씨는 A씨에게 통화 내용을 물어 보니 “아들이 휴대전화를 잃어버렸다면서 모르는 번호로 전화가 왔는데 급전이 필요하다고 해 신용카드 번호와 비밀번호를 알려줬더니 100만원이 결제돼 통화를 하고 있다”는 답이 돌아왔다.

직원 B씨는 아들을 사칭한 사기를 직감하고 전화를 끊게 한 후 신속하게 우체국 계좌를 확인했더니 A씨 명의의 C은행 계좌로 5000만원이 이체된 것을 확인했다. 직원 B씨는 A씨에게 C은행 계좌에 대한 출금정지 신청을 안내하고 정지 신청을 진행했다.

또한 정지신청 진행 중에도 A씨의 계좌에서 다른 사람의 은행 계좌로 3차례에 걸쳐 190만원이 이체된 것을 발견해 즉시 출금을 정지했다. 사기범이 A씨의 개인정보를 이용해 오픈뱅킹을 개설해 돈을 빼돌렸던 것이다. 직원 B씨는 A씨의 비밀번호를 변경해주고 경찰에도 사기 사실을 신고해 A씨의 자금 유출을 막았다.

직원 B씨는“우체국에서 전화금융사기 피해 예방을 위해 정기적으로 교육을 받고 있으며, 당시 상황에서는 누구라도 신속하게 대처해 피해를 막았을 것”이라면서“국민과 가장 가까이에 있는 우체국 직원으로써 피해를 예방하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

