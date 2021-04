신세계百, 옥스포드 블록 협업…'본관 블록' 2000개 한정 판매

한국 최초 백화점 '신세계', 블록으로 나온다

가족 고객·블록 마니아층 겨냥…온·오프서 2000개 한정 판매

향초 등 추가 굿즈 시리즈 계획…'백화점의 명소화' 차별화 마케팅

[아시아경제 김유리 기자] 대한민국 최초 백화점인 '신세계'가 블록으로 나온다. 신세계백화점 본점이 직접 만든 기념품을 선보이며 '백화점의 명소화'에 나섰다.

신세계는 오는 16일부터 본점 지하 1층 익스프레쓱 매장에서 옥스포드 블록과 협업한 본점 본관 모양의 블록 상품을 2000개 한정으로 소개한다고 15일 밝혔다. 가격은 5만원이다. 신세계 본점에서 당일 100만원 이상 구매한 고객에게는 7층 사은행사장에서 사은품으로 무료 증정한다. 오는 19일부터는 SSG닷컴에서도 판매할 예정이다.

특정 브랜드나 연예인에 대한 충성심을 상징하는 소비 현상이었던 '굿즈'는 컬렉션 수집 등과 같은 하나의 취미 형태로 자리잡고 있다. 굿즈는 최근 머그컵, 텀블러 등에서 벗어나 여행용 가방, 캠핑의자 등 라이프 스타일에 밀접한 제품군까지 확대됐다.

신세계는 처음으로 선보이는 굿즈로 옥스포드 블록을 선택한 이유에 대해 "지난해부터 실내 활동이 늘면서 가족 단위 여가 생활에 대한 고객 수요가 늘어났다는 점을 고려했다"고 말했다. 패밀리·키덜트 상품인 블록에 '대한민국 최초 백화점'을 가장 잘 나타낼 수 있는 신세계 본점 본관 건물의 모양을 담아 선보이게 됐다는 설명이다.

'신세계 본점×옥스포드' 굿즈는 본점 본관의 정면부를 재현했다. 1000조각 이상의 패키지로 구성해 신세계가 자랑하는 옥상공원과 옥외 현수막도 담아냈다.

프리미엄 백화점으로 꼽히는 프랑스의 봉마르셰와 영국 해롯백화점 등은 다양한 형태의 자체 기념품 콜렉션을 판매 중이다. 신세계는 향후 향초·디퓨져 등 다양한 굿즈를 순차적으로 선보이며 해외 유명 백화점 못지 않은 '대한민국 최초 백화점'을 알린다는 계획이다. 자체 캐릭터 등을 활용한 차별화된 마케팅도 향후 지속적으로 선보일 예정이다.

앞서 신세계는 업계 최초로 만든 자체 캐릭터 '푸빌라'를 통해 캐릭터·굿즈 마케팅을 시도해왔다. 상상 속의 동물 푸빌라는 어린이들에게 친숙한 하얀 백곰을 모티브로 했으며, 겨울마다 신세계백화점 곳곳을 장식하는 대표 캐릭터로 자리잡았다. 이후 푸빌라 비치백, 비치타월 등을 출시하고 신세계 SNS 채널을 통해 애니메이션을 선보이며 고객 관심을 이끌어냈다.

이정욱 신세계백화점 본점 점장(상무)은 "신세계를 찾는 고객들에게 차별화 된 즐거움을 선사하고 신세계라는 브랜드를 알리기 위해 기념 굿즈를 제작했다"며 "편안하고 즐거운 쇼핑을 위해 안전한 매장 조성에도 힘쓸 것"이라고 말했다.

