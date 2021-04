"더 이상 폐 끼치고 싶지 않다"…'충수염 수술' 이재용, 오늘 서울구치소 복귀

[아시아경제 정현진 기자] 서울구치소 수감 중 급성충수염으로 수술을 받고 병원에 입원해 있던 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 84,000 2021.04.15 08:14 장시작전(20분지연) 관련기사 백악관 회의 참석한 삼성전자, "대화 자리 만든 바이든에 감사" 트윗삼성 갤럭시 S21, '한국폰 무덤' 日서 초반 흥행 성공코스피, 외인 사자에 상승폭 확대 '3180선' 회복 close 부회장이 15일 구치소로 복귀한다.

재계 등에 따르면 이 부회장은 이날 입원 중인 삼성서울병원에서 서울구치소로 퇴원할 예정이다. 지난달 19일 응급수술을 받은 지 27일 만이다.

이 부회장은 당초 3주간 입원 치료가 필요하다는 의료진 진단에 따라 지난 9일 구치소로 복귀할 예정이었다. 하지만 고열에 시달리는 등 건강이 회복되지 않아 이번 주까지 추가로 입원 치료를 받으며 상태를 지켜보기로 한 상황이었다.

이 부회장은 대장까지 절제하는 수술을 받으면서 몸무게가 7~8㎏가량 빠진 것으로 알려졌다. 이에 의료진은 상태를 좀 더 지켜보자고 의견을 냈지만 이 부회장은 "더 이상 폐를 끼치고 싶지 않다"며 구치소 복귀 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

이 부회장은 지난 1월 국정 농단 사건 파기환송심에서 징역 2년 6개월을 선고받고 법정 구속됐다. 이 부회장은 국정농단 사건과는 별도로 삼성바이오로직스 분식회계 및 삼성물산 합병 의혹 등으로 서울중앙지법에서 22일 열리는 첫 공판기일에 출석할 것으로 예상된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr