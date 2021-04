中 게임에 등장한 '아이유 한복'…누리꾼 "불매하자" 반발

中 모바일 게임 '황제라 칭하라', 한복 의상 논란

한복 논란 일으킨 '샤이닝니키', 韓 서비스 종료하기도

[아시아경제 허미담 기자] 최근 중국이 김치·판소리 등 우리나라 전통문화를 자국 문화라 우겨 반중감정이 거센 가운데 가수 아이유가 드라마에서 입었던 한복과 흡사한 의상이 중국 모바일 게임에 등장해 논란이 일고 있다.

13일 온라인 커뮤니티 등에서는 국내 출시된 중국 모바일 게임 '황제라 칭하라'에 등장하는 의복이 2016년 종영한 SBS 드라마 '달의 연인 - 보보경심 려'에서 아이유가 입었던 한복과 유사하다는 지적이 나왔다.

아이유는 드라마 포스터 촬영 당시 하늘색과 노란색이 섞인 한복을 입었다. 게임 속 여성 캐릭터 역시 아이유가 입었던 한복과 비슷한 색감과 디자인의 의상을 착용했다. 또 아이유가 들고 있던 하얀색 꽃 또한 비슷한 자세로 들고 있어 논란은 가중됐다.

이를 두고 누리꾼들은 "한복은 엄연하게 우리나라 옷이다. 중국이 우리나라 문화를 자국 문화라고 우긴 게 한 두 번이 아니다. 이제는 우리도 강력하게 대응해야 한다", "왜 남의 문화를 계속 탐내냐", "게임 불매하자" 등 비판적인 반응을 보였다.

'황제라 칭하라'는 2018년 중국 게임사 '클릭터치'가 제작한 모바일 게임으로, 과거로 돌아간 유저들이 황제로서 자질을 갖추고 인재를 등용해 나라를 일으켜 세우며 아름다운 사랑을 찾아가는 여정을 담고 있다. 특히 이 게임은 중국 청나라를 배경으로 한다.

중국 게임 속 한복 논란은 이번이 처음이 아니다. 지난해 11월 중국 게임사 '페이퍼게임즈'가 국내 출시한 '샤이닝니키'에서도 한복을 모티브로 한 의상이 등장해 논란이 일었다.

당시 중국 누리꾼들은 "한복은 중국의 것"이라고 주장했다. 이에 한국 누리꾼들은 "우리나라 의상인 한복을 왜 강탈해가냐"라며 중국의 억지 주장에 반발했다.

결국 '샤이닝니키'에 대한 한국 누리꾼들의 불매 운동이 이어지자 게임사 측은 서비스를 종료하기로 했다.

당시 페이퍼게임즈는 "최근 전통 의상 문화에 대한 논란을 깊이 주목하고 있으며 중국 기업으로서 우리의 입장은 항상 조국(중국)과 일치한다는 점을 거듭 강조하고 싶다"며 "의관 제도는 중국과 동일하다라는 관점을 밝힌 문장의 견해에 동의한다"고 강조했다. 또 게임사 측은 서비스 종료 안내문에 동북공정 논리를 담은 게시물 링크를 공유하기도 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr