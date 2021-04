박완주 "민주적 절차·소통이 혁신 시작…야당과도 소통"

"당 주도의 당정청 관계도 재정립"

"재보궐 선거 원인 제공시 후보 내지 않도록 당헌당규 재개정…국민께 보일 반성의 자세"

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] "소통 부재, 일방주의는 우리(더불어민주당)가 극복해야할 과제다."

13일 박완주 더불어민주당 의원(3선)은 이날 오후 원내대표후보자 합동토론회에 나와 민주당의 현 주소를 이 같이 진단했다.

이날 박 의원은 "일방적 소수의 정책 결정은 174명 모두를 무력감에 빠지게 했다"면서 "선수에 상관없이 자유로운 토론과 공론의 장을 만들고, 정책 의총을 정례화하겠다"고 말했다. 주요 의제에 대해 1년간 처리법안과 시기를 정하고 정책 의총을 통해 결정하겠다는 복안이다. 그러면서 강조한 것이 '소통'이다.

박 의원은 "우리는 어느새 민주당의 가치를 잃어가고 기득권 정당의 모습으로 변해가고 있었다"고 자성하면서 "변화와 혁신의 출발은 민주당의 가치와 국민 공감력 회복, 그리고 실천이며 이번 원내대표 선출은 그 출발이 될 것"이라고 말했다.

박 의원은 그동안 강성론에 밀려 진정 어린 충언과 비판의 목소리가 터부시됐었다는 점을 강조하며 건강한 비판이 작동될 수 있는 환경을 조성하겠다고 밝혔다.

박 의원은 "모든 당원의 목소리는 소중하다"며 "어느 순간부터 진정어린 비판의 목소리는 터부시 됐다. 건전한 토론을 저해하는 강성당원의 과도한 압박에 대해 이제 당내에서 토론해야한다"고 말했다.

이어 "당내 민주적 절차와 소통은 혁신의 시작"이라면서 소통 통로의 다양화를 언급했다. 그러면서 "초선의원 등의 의총을 시스템화하고, 원내대표단과 정책조정위원회 간사단 회의를 정례화하며 이에 관심있는 모든 의원들이 회의에 참여할 수 있도록 보장하겠다"고 말했다.

당 주도의 당정청 관계도 재정립하겠다고 밝혔다. 박 의원은 "정부가 원한 법은 단독처리, 국민이 원하는 법은 합의처리라는 말이 돌고있다"면서 "지난 1년간 당정청협의가 민심에 부합했는지, 당내 협의가 충분하게 논의됐는지 주요법안에 대해 검토하겠다"고 말했다.

야당과의 소통도 확대하겠다는 뜻을 피력했다. 박 의원은 "원칙은 지키되 집권여당답게 야당과도 소통하겠다"면서 "상임위원장 재분배, 부의장 선출 문제도 해결하겠다"고 말했다.

또한 이번 4·7 재보궐선거에서 당헌·당규를 개정하면서까지 서울·부산시장 후보를 냈다는 비판을 수용하며, 재보궐 선거 원인 제공시 후보를 내지 않도록 하는 당헌당규의 재개정 가능성도 내비쳤다.

박 의원은 "변화와 혁신에도 골든타임이 있다"며 "책임을 누구의 탓으로 돌리는 것은 진정한 성찰이 될 수 없다. 혁신에 앞장서겠다"고 끝맺었다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr