개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서

[아시아경제 공병선 기자] 개인 매수세에 힘입은 코스피가 상승 출발했다.

12일 코스피는 전 거래일보다 0.10%(3.00포인트) 상승한 3134.88로 출발했다. 오전 9시25분 3141.75까지 오르며 3140선을 회복하기도 했다.

개인의 매수세가 외국인과 기관의 매도세를 만회하며 지수 상승을 이끌고 있다. 개인은 2120억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 851억원, 1237억원을 순매도했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 화학(2.10%), 통신업(0.54%), 금융업(0.40%), 증권(0.24%), 서비스업(0.28%) 등은 상승했다. 의료정밀(-1.57%), 건설업(-1.36%),기계(-1.31%), 종이목재(-0.93%), 운수장비(-0.68%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 10개 종목도 엇갈리는 모습이다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 828,000 전일대비 16,000 등락률 +1.97% 거래량 260,409 전일가 812,000 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 3년반 치열했던 공방, 결국 극적 합의로 마무리LG-SK 배터리 분쟁 마침표…"현금뿐 아니라 로열티 등으로 합의"(종합)WP "LG-SK, 배터리 분쟁 막판 합의…이르면 오늘 발표" close 의 상승폭이 2.09%로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 388,000 전일대비 4,500 등락률 +1.17% 거래량 317,121 전일가 383,500 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감[종목속으로] 실적 주춤해도…계속 달리는 플랫폼 강자 네이버코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 close (1.96%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 1,500 등락률 -0.48% 거래량 88,818 전일가 309,500 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 주식 100억원 이상 '슈퍼리치' 2800명…최연소는 9살 셀트리온, 제약업계 최초 수출입 안전관리 우수업체 최고 등급 받아 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로 close 순이었다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 228,000 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 205,215 전일가 228,500 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 반도체 부품 부족…현대차 아산공장 오늘부터 생산중단현대차, 연구개발본부 전 부문 경력사원 채용정의선·최태원·구광모 회장 최근 한자리…박용만 퇴임 축하 close (-0.66%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 1,500 등락률 -1.07% 거래량 950,782 전일가 140,000 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여SK하이닉스, 日 키옥시아 투자 회수 않는 이유는중국 떠나 한국으로 돌아오는 外人…코스피 상승 기대감↑ close (-0.36%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,100 전일대비 500 등락률 +0.59% 거래량 701,298 전일가 84,600 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여중국 떠나 한국으로 돌아오는 外人…코스피 상승 기대감↑투심 부활하나.. 코스피 거래대금 한달새 최고치 close (-0.35%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 768,000 전일대비 2,000 등락률 -0.26% 거래량 11,294 전일가 770,000 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"삼성바이오로직스, 단기 실적보다 4공장에 주목"코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 close (-0.13%)는 떨어졌다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,800 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 4,404,592 전일가 83,600 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 정의선·최태원·구광모 회장 최근 한자리…박용만 퇴임 축하 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여'반도체 자립화' 속도내는 美정부…국내 업계는 전전긍긍 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 558,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 558,000 2021.04.12 00:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여중국 떠나 한국으로 돌아오는 外人…코스피 상승 기대감↑‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 660,000 전일대비 3,000 등락률 -0.45% 거래량 119,723 전일가 663,000 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 코스닥은 전 거래일보다 0.30%(2.92포인트) 상승한 992.31로 출발했다. 오전 9시 994.80까지 올랐으나 이후 주춤하며 992선에서 등락을 보이고 있다.

코스닥 역시 개인의 매수세가 강했다. 개인은 501억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 447억원,14억원을 순매도했다.

코스닥에선 상승한 업종이 다수였다. 일반전기전자(2.38%), 종이·목재(1.86%), 건설(1.34%), 기타 제조(1.12%), 제약(0.95%) 등 순으로 상승했다. 반면 오락·문화(-0.76%), 운송장비·부품(-0.68%), 반도체(-0.62%), 방송서비스(-0.52%), 컴퓨터서비스(-0.48%) 등 순으론 하락했다.

시가총액 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 180,400 전일대비 14,100 등락률 +8.48% 거래량 518,912 전일가 166,300 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 "LG-SK 배터리 분쟁 종료…2차전지 소재 및 장비 업체 주목"코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 close 의 상승폭은 7.64%로 가장 컸다. 에코프로비엠의 주요 고객사인 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 32,000 등락률 +13.45% 거래량 2,583,217 전일가 238,000 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]SK이노베이션 배터리 분쟁 합의 소식에 강세[클릭 e종목]"불확실성 제거한 SK이노, 배터리 분리막에 집중"…목표가↑정세균 "LG-SK 배터리 분쟁 종지부, 늦었지만 크게 환영" close 이 LG에너지솔루션과 소송 합의를 하면서 불확실성이 해결된 영향으로 보인다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 173,000 전일대비 3,800 등락률 +2.25% 거래량 380,458 전일가 169,200 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로 close (2.07%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,100 전일대비 1,000 등락률 +1.85% 거래량 339,502 전일가 54,100 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 오르니 시총 서열도 '엎치락뒤치락'장 초반 코스피 개인 순매수세에 '상승'外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' close (1.11%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 327,500 전일대비 500 등락률 +0.15% 거래량 12,818 전일가 327,000 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로 close (0.64%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 326,100 전일대비 5,900 등락률 +1.84% 거래량 10,868 전일가 320,200 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 오르니 시총 서열도 '엎치락뒤치락'장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락 close (0.47%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 127,900 전일대비 200 등락률 -0.16% 거래량 119,760 전일가 128,100 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승장 초반 코스피 개인 순매수세에 '상승' close (0.31%) 등 순으로 올랐다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 86,600 전일대비 2,400 등락률 -2.70% 거래량 121,778 전일가 89,000 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 오르니 시총 서열도 '엎치락뒤치락'끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로 close (-3.37%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,350 전일대비 400 등락률 -1.12% 거래량 197,648 전일가 35,750 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승코스닥 오르니 시총 서열도 '엎치락뒤치락' close (-1.26%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 142,500 전일대비 200 등락률 -0.14% 거래량 27,865 전일가 142,700 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로코스닥 오르니 시총 서열도 '엎치락뒤치락' close (-0.49%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 143,900 전일대비 200 등락률 +0.14% 거래량 27,588 전일가 143,700 2021.04.12 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승'돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 close (-0.42%) 순으론 떨어졌다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr