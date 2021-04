'농가 지원' CJ프레시웨이, 축구장 80배 규모 계약재배 나서

[아시아경제 임혜선 기자] CJ프레시웨이는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 농가를 지원하기 위해 계약 재배 지역을 확대한다고 7일 밝혔다. 올해 충남 예산, 경북 영양, 강원 영월 등 7개 지역을 추가한다. 강원 태백, 경북 봉화, 전북 익산, 충남 논산 등 27개 지역까지 합해 전국 34개 지역에서 계약재배를 실시한다.

올해 계약재배 면적은 5492㏊(54.9㎢) 규모다. 지난해 대비 16% 가량 늘어날 것으로 예상된다. 축구 경기장 크기(약 7420㎡)의 약 80배에 달한다. 참여 농가도 2391개에서 2852개로 20% 증가한다. 취급 물량은 지난해 4만3000t 대비 약 10% 증가한 4만7000t으로 추정된다.

품목도 다변화한다. 계약재배 농산물 품목을 지난해 15개에서 20개로 늘린다. 기존 품목인 쌀, 감자, 무, 양배추 등에 알배기배추, 건고추, 애호박, 얼갈이 등을 추가한다.

CJ프레시웨이 측은 "계약재배는 농가와 기업간 윈윈 모델"이라며 "농가는 계약재배를 통해 외부 가격 등락이나 판로 걱정 등 환경변화에도 안정적인 대처가 가능하고, 기업은 고품질 농산물을 확보할 수 있어 상품·가격 경쟁력을 강화할 수 있다"고 설명했다. 대표 작물인 쌀의 경우 지난해 CJ프레시웨이는 원가 5%를 절감했다. 농가는 수확량이 6% 증가했다.

가동을 시작한 수도권·동부권PS센터와 연계효과도 기대된다. 계약재배를 통해 확보한 농산물은 PS센터로 입고, 가공·규격화 과정을 거쳐 통합 운송으로 소비자에게 전달해 유통시간이 단축된다.

