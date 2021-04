서동용 의원, 광양시민과 국민께 드리는 입장 밝혀

“정현복 시장 공직자 이해충돌 의혹 송구, 쇄신하겠다”



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 서동용 국회의원(전남 순천·광양·곡성·구례을)이 6일 정현복 광양시장과 관련한 부동산 이해충돌 의혹과 각종 논란에 대해 입장을 밝혔다.

서동용 의원은 더불어민주당 지역위원장으로서 당 소속이었던 정시장 관련 논란에 대해 광양시민과 국민께 송구함을 표했다.

당의 윤리감찰단 조사에 불응하며 탈당 의사를 밝힌 정시장에 대해 지난 2일 긴급최고위원회를 개최, ‘제명’을 결정했음을 확인하고, 최근 공직자의 부동산 투기로 국민적 공분이 일고 있는 상황에서 당 소속 지자체장의 쏟아지는 의혹과 논란으로 인해 시민 여러분께 우려와 분노, 허탈감을 안긴 점을 거듭 송구함을 표했다.

서 의원은 “코로나19로 지친 민심을 위로하고 공동체를 하나로 뭉쳐 이겨내야 할 지역사회 지도층이 논란의 중심이어서, 더 아프고 안타깝다”며 “앞으로 공직자 비위 관련해서는 지위고하, 정치적 유불리를 떠나 시민께서 납득 할 수 있도록 단호하게 대처하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “국민과 시민과 당원 여러분의 엄중한 비판을 무겁게 받아들이며, 당 지역위원회로부터 쇄신하고 바꾸겠다”면서 “시민 여러분의 삶을 보듬고 챙기며 국회의원으로 의정활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.

