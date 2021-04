코웨이, 1Q ‘대한민국 100대 브랜드’ 39위 선정

혁신 신제품 개발 및 사용자 편의성 강화 주효

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 브랜드 가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 올해 1분기 ‘대한민국 100대 브랜드’에 선정됐다고 5일 밝혔다.

대한민국 100대 브랜드는 특허받은 브랜드 가치 평가 모델 ‘BSTI’(Brand Stock Top Index)를 기반으로 국내 230여 개 주요 산업 부문 1000여 개 브랜드 중 가장 점수가 높은 상위 100개 브랜드를 선정하는 제도다. 코웨이는 이번 조사에서 BSTI 총 860.4점(1000점 만점)을 얻어 39위를 기록했다. 직전 분기보다 1계단 상승한 순위다.

코웨이는 ‘아이콘 정수기’, ‘듀얼클린 가습공기청정기’ 등 혁신 기술을 탑재한 신제품을 지속적으로 출시하며 국내 환경가전 시장을 주도하고 있다. 특히 아이콘 정수기는 공간 활용도와 사용 편의성을 강화해 최근 큰 주목을 받고있다. 혁신 냉각 기술을 적용해 제품 내 컴프레셔를 없애 크기를 획기적으로 줄였다. 소음이 적어 영국 소음저감협회 국제인증마크인 ‘콰이어트(Quiet) 마크’도 받았다.

코웨이 관계자는 “깨끗한 물과 공기를 향한 사명감을 갖고 고객 중심 제품과 서비스 개발에 집중한 결과 대한민국을 대표하는 최고 환경가전 브랜드로 거듭났다”며 “국내뿐 아니라 글로벌 스마트홈 시장을 선도하는 라이프 솔루션 기업으로서 브랜드 위상을 높여 나가겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr