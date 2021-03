벤처기업協, 예비창업패키지 소셜벤처 분야 참가자 모집

[아시아경제 김철현 기자] 벤처기업협회(회장 강삼권)는 내달 19일까지 예비창업패키지 사업의 소셜벤처 분야에 참여할 예비창업자를 모집한다고 31일 밝혔다. 예비창업패키지는 예비창업자의 원활한 초기 창업사업화를 지원하기 위한 것으로, 사업화자금(최대 1억원) 및 창업교육, 멘토링 등 프로그램을 지원한다.

협회는 중소벤기업부의 예비창업자패키지 소셜벤처 분야 주관기관으로, 지난해에 이어 올해도 총 100명의 예비창업자를 선발해 지원할 계획이다. 지난해에는 예비창업자 100명을 선정해 창업사업화 자금, 창업지원 프로그램, 소셜 임팩트 전문가와의 교류 등을 지원했다.

사업 참여를 희망하는 예비창업자는 K-스타트업 홈페이지에서 주관기관으로 벤처기업협회를 선택하고 사업계획서를 온라인 제출하면 된다. 지원자의 창업아이템 개발 동기, 사업화 전략, 사회적 가치, 성과창출 전략, 대표자 및 팀원의 역량 등을 기준으로 최종 선정한다. 최종 선정된 예비창업자는 협약 종료일 2개월 전에 반드시 창업을 이행해야 하며 창업일 이후 3개월 이내 소셜벤처 판별 기준을 충족해야 한다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr