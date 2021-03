[아시아경제 이민우 기자] 바이오니아 바이오니아 064550 | 코스닥 증권정보 현재가 16,400 전일대비 350 등락률 +2.18% 거래량 149,584 전일가 16,050 2021.03.26 13:17 장중(20분지연) 관련기사 바이오니아, 작년 4Q 영업익 312억…전년比 흑자전환바이오니아, 차세대 전자동 분자진단장비 특허 출원바이오니아, 360억원 규모 유형자산 양수 결정 close 는 사우디아라비아 보건복지부에 등록된 의료기기 공급조달기관인 '하이스탠다드메디컬'과 66억원 규모의 단일공급계약을 체결했다고 26일 공시했다. 이는 2019년 연결 매출 기준 18.28%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr