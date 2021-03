김해시, 6·25 전쟁 유공자 유족에 화랑무공훈장

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 6·25 참전유공자 무공훈장 찾아주기 사업의 하나로 참전유공자 자녀에게 화랑무공훈장을 전달하는 전수식을 개최했다고 25일 밝혔다.

전수대상자는 육군 제5보병사단 백승학 병장과 제6보병사단 이용범 이병 2명이다. 1951년 서훈 대상이 됐으나 그동안 전수되지 않았다. 이날 허성곤 시장은 참전자 유족인 아들 백관남, 이만우 씨에게 훈장을 전수했다.

허 시장은 "나라를 위해 헌신하고 돌아가신 백승학, 이용범 님의 공적을 늦게나마 찾아드리게 돼 기쁘게 생각한다"라며 "올해 6·25전쟁 71주년을 맞아 참전유공자들의 명예를 높이고 예우를 강화하는 데 더욱 노력하겠다"고 말했다.

한편 6·25 참전자 무공훈장 찾아주기 사업은 국방부와 육군에서 6·25전쟁에 참전해 공적을 세우고도 서훈이 누락된 이들의 자긍심과 명예를 높이기 위해 추진되고 있다.

