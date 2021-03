[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 제이씨현시스템=차현배 대표이사 사임. 차중석 단독 대표 체제로 전환

◆ 대한광통신=박하영 대표이사 사임. 도문현 대표이사로 변경

◆ 메탈라이프=알에프머트리얼즈로 상호 변경

◆ 텔레칩스=임원 상여급 지금 위해 1억4101만원 규모 자사주 8651주 처분 결정

◆ 가온미디어=종속사 가온브로드밴드 대상 124억원 규모 채무보증 결정

◆ 아이엠이연이=사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 대상 승인

◆ 우리기술=13억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환 청구

◆ 럭슬=공시번복 3건으로 한국거래소로부터 불성실공시법인 지정 예고

◆ 한컴MDS=김상철 대표 사임. 전동욱, 이창열 각자 대표 체제로 전환

◆ 한프=유한성 대표와 감사 및 이사 회생계획 인가와 동시 전원 퇴임 결정

◆ 에버다임=전병찬 대표 사임. 임명진 사내이사를 대표로 신규 선임. 사명 현대에버다임으로 변경

◆ 한솔인티큐브=고광선 대표 사임. 류창성 대표 신규 선임

◆ SNK=주이카쿠에서 일렉트로닉게이밍디벨롭먼트로 최대주주 변경

◆ 이엠네트웍스=사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 대상 승인

◆ 뉴로스=사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 대상 제외

◆ 코닉글로리=운영자금 조달 위해 50억원 규모 유상증자 결정

◆ 한프=채무상환자금 조달 위해 34억원 규모 유상증자 결정

◆ 스타모빌리티=회생계획 인가에 따른 유상증자로 최대주주 참존생활건강 외 1명으로 변경

◆ 클리노믹스=박종화, 김병철 공동대표 체제에서 김병철, 정종태 공동대표 체제로 변경

◆ 야스=자사주 1만6000주 7600만원에 처분 결정

◆ 이즈미디어=홍성철 외 2인에서 티피에이리테일로 최대주주 변경

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr