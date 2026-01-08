본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]'해외수주 확대 기대' 가온그룹, 10%대↑

김대현기자

입력2026.01.08 09:27

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]'해외수주 확대 기대' 가온그룹, 10%대↑
AD
원본보기 아이콘

네트워크 사업 부문을 중심으로 해외 수주 확대가 기대되면서, 8일 가온그룹 주가가 강세다.


이날 오전 9시11분 기준 가온그룹은 전 거래일 대비 530원(10.35%) 상승한 5650원에 거래됐다.

오현진 키움증권 연구원은 가온그룹에 대해 "올해 기준 주가수익비율(PER)은 8.7배로, 향후 차세대 네트워크 제품군에 대한 높은 글로벌 시장 수요 및 온라인 동영상 서비스(OTT) 부문의 수출 시너지 효과 등을 고려하면, 현재 주가는 현저한 저평가 국면"이라고 평가했다.


핵심 투자 포인트로는 글로벌 인터넷 인프라 투자에 따른 수혜를 꼽았다. 오 연구원은 "네트워크 사업 부문을 통한 성장을 주목한다. 가정이나 사업장 등에서 인터넷 서비스를 제공받기 위한 핵심 통신 장비들을 납품하며, 광케이블 네트워크 사용에 이용되는 PON, DOCSIS 등이 주력 제품"이라며 "최근 유럽 및 북미 등으로 해외 수주가 빠르게 증가 중"이라고 강조했다.


로봇 사업 부문의 성과도 기대된다. 오 연구원은 "지속적인 연구·개발(R&D)을 진행 중인 로봇 사업(자율주행 서비스 로봇)에 대한 관심도 필요하다"며 "모듈화 설계 및 자율 주행 등의 기술 경쟁력을 바탕으로 다양한 고객과 협업을 진행 중인 것으로 파악된다"고 전했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"저, 한국서 군대도 나온 여자"…상하이서 김혜경 여사 만난 차오루 화제

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

"트럼프 리더십 대단", "노벨상 나누고파"…대권 노리는 마차도 연일 구애

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

서울 아파트 거래 2채 중 1채는 '9억 이하'…중저가 쏠림 뚜렷

새로운 이슈 보기