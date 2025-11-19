본문 바로가기
[클릭 e종목]"가온그룹, 美광통신 인프라 구축 수혜주"

장효원기자

입력2025.11.19 08:15

[클릭 e종목]"가온그룹, 美광통신 인프라 구축 수혜주"
독립리서치 밸류파인더는 19일 가온그룹 에 대해 미국 정부의 약 425억달러 규모 초대형 프로젝트인 'BEAD 프로그램' 수혜가 예상된다고 분석했다. 이에 투자의견은 매수, 목표주가는 7700원을 제시했다.


가온그룹은 OTT 사업과 네트워크 서비스 사업을 주력으로 영위하고 있다. 현재 전 세계 90여개국 약 240개 고객사를 확보하며 디바이스 및 관련 서비스를 공급하고 있다. 또한 구글 'Early Access' 공식 파트너사 선정돼 글로벌 기업으로 평가받고 있다. 그간 인구 감소 및 IPTV 시장 성숙화로 시장 성장성에 대한 의구심이 있었으나 이를 타개하기 위해 글로벌 시장 진출을 본격화하고 있다.

AI 시장 급성장으로 Wi-Fi 7으로의 전환이 가속화되고 있다. Wi-Fi 7은 AI·AR·VR·UHD 스트리밍 등 폭증하는 데이터 트래픽에 현 시점에서 대응하기 위한 필수 조건으로 알려져 있다. 올해 3월 국내 최초로 출시된 Wi-Fi AP를 국내 주요 고객사에 단독으로 선정돼 기술력을 인정받은 바 있다.


이충헌 밸류파인더 연구원은 "가온그룹 전체 매출액의 약 65%는 해외 시장에서 발생하는데 현재 미국은 약 425억달러 규모의 'BEAD 프로그램'을 통해 전국 단위 광케이블 인프라 확충을 추진 중"이라며 "해당 사업은 광케이블뿐 아니라 차세대 네트워크 장비 교체 수요와도 연관돼 가온그룹의 중장기 성장 동력이 될 가능성이 높아 관심이 필요하다"고 분석했다.


이 연구원은 "가온그룹의 내년 매출액은 5769억원, 영업이익 130억원, 당기순이익 99억원을 전망하고 해외 매출 성장세에 따른 실적 턴어라운드를 예상한다"며 "또한 자회사 가온로보틱스를 통해 로봇사업준비도 박차를 가하고 있어 새로운 모멘텀이 될 가능성이 높다"고 덧붙였다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
