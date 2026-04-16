실적 장세 본격화…반도체 다음은 증권·에너지

1분기 실적 시즌에서 반도체에 이어 에너지와 증권 업종까지 '어닝 서프라이즈'가 확산될 것이라는 전망이 나온다. 코스피 전체 영업이익이 컨센서스를 크게 웃도는 가운데, 시장은 지정학 리스크보다 실적 개선에 더 민감하게 반응하는 국면으로 진입하고 있다. 과거 사례에서도 실적 상향은 주가 상승의 연속성으로 이어진 만큼, 이번 역시 같은 흐름이 반복될 가능성이 높다는 분석이다.

특히 증권 업종은 거래대금 증가를 기반으로 사상 최대 실적이 예상되며, 브로커리지 수수료 수익 확대가 핵심 동력으로 꼽힌다. 에너지 업종 역시 높은 서프라이즈가 기대되지만 유가 변수 영향을 받는 반면, 반도체와 증권은 실적 가시성과 지속성 측면에서 우위에 있다는 평가다. 결국 현재 시장은 전쟁에서 실적으로 중심축이 이동하는 구간으로, 실적 상향이 확인되는 업종 중심의 압축 대응이 유효하다는 판단이다

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한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

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