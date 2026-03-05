반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 금리로 당일 해결 가능

요즘 주식 시장에서 체감하는 가장 큰 어려움은 '기회를 알아도 충분히 못 담는 상황'이다. 변동성은 커졌지만, 투자 규모가 제한되면 결과 역시 제한될 수밖에 없다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓히는 방법으로 스탁론이 다시 거론되고 있다.

하이스탁론은 22년 연속 업계 1위의 운영 경험을 바탕으로, 자기자본 이상의 투자 규모를 가능하게 하는 구조를 제공하고 있다. 시장이 빠르게 움직일수록 자금 운용의 탄력성이 중요해지는 만큼, 보다 적극적인 대응을 고민하는 투자자들에게 현실적인 대안으로 부각되는 이유다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

Advertisement

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

테크윙 테크윙 close 증권정보 089030 KOSDAQ 현재가 66,300 전일대비 15,300 등락률 +30.00% 거래량 10,112,865 전일가 51,000 2026.03.05 13:54 기준 관련기사 넉넉한 투자금으로 같은 기회를 더 크게...연 4%대 금리로 4배까지 지정학 리스크 재부상…방산주에 다시 쏠리는 자금 무역갈등 속에서도 견조한 국내 증시…실적 모멘텀에 상승 기대감 유효 전 종목 시세 보기 , 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 149,600 전일대비 33,600 등락률 +28.97% 거래량 7,547,946 전일가 116,000 2026.03.05 13:54 기준 관련기사 중동발 지정학적 위기감 고조에 주목받는 방산주...투자전략 어떻게 가져갈까? 중동 위기 속 방산 주목…사태 진정 후에도 매수 전략 유효? [특징주]중동 사태에 방산주, 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 , 남선알미늄 남선알미늄 close 증권정보 008350 KOSPI 현재가 1,386 전일대비 180 등락률 +14.93% 거래량 56,793,515 전일가 1,206 2026.03.05 13:54 기준 관련기사 [특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리 [특징주]우오현 회장, 트럼프 취임식 초청 예상에…SM그룹株 급등 남선알미늄 “한국GM ‘협신회’ 벤치마킹 행사로 본사 방문” 전 종목 시세 보기 , 제이씨현시스템 제이씨현시스템 close 증권정보 033320 KOSDAQ 현재가 4,430 전일대비 360 등락률 +8.85% 거래량 696,425 전일가 4,070 2026.03.05 13:54 기준 관련기사 1년 기다려도 못구하는 수천만원짜리 칩…테크기업들, 엔비디아 탈출의 꿈 [특징주]드론株 급등, 美 하원의 中 드론업체 제재에 '들썩' [특징주]제이씨현, VR·가상화폐 적극 행보…그래픽카드 판매 시너지 전 종목 시세 보기 , S-Oil S-Oil close 증권정보 010950 KOSPI 현재가 129,050 전일대비 2,550 등락률 +2.02% 거래량 3,944,407 전일가 126,500 2026.03.05 13:54 기준 관련기사 조정 나올 때가 비중확대 타이밍? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 [특징주]S-Oil, 중동전쟁 따른 재고평가 이익 기대감에 18%↑ KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>