[특징주]MDS테크, 엔비디아 성장 수혜 기대감 '강세'

유현석기자

입력2025.09.04 14:15

MDS테크 가 상승세다. 엔비디아의 공식 파트너사로 블랙웰(Blackwell) 도입 확산에 따른 수혜가 기대된다는 분석이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

MDS테크는 4일 오후 2시14분 기준 전거래일 대비 53원(4.24%) 오른 1303원에 거래됐다.


이재모 아리스리서치 연구원은 "MDS테크는 임베디드 SW, 개발 솔루션, 시스템 자동화 솔루션 등을 공급하는 사업을 영위 중"이라며 "엔비디아의 공식 파트너사로 블랙웰 도입 확산에 따른 수혜가 예상된다"고 설명했다.

그는 "단순한 유통이 아닌 서버 설계 및 시스템 구축, 기술 지원과 A/S까지 통합 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 지닌 만큼 블랙웰 출시와 새 정부의 AI 정책으로 GPU 수요가 확대됨에 따라 가파른 실적 증가세가 나타나고 있다"라고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
