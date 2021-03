재산 중 예금 53억4547만원 가장 많아

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장이 지난해보다 약 2억원 늘어난 69억원대 재산을 신고했다.

25일 정부공직자윤리위원회에 따르면 윤 전 총장이 신고한 재산은 총 69억979만원으로 지난해 신고 때보다 2억2590만원 증가했다.

현재 거주 중으로 알려진 서울 서초구 서초동 건물이 1억500만원 올라 13억500만원, 경기도 양평군 임야 등이 2256만원 올라 2억5932만원으로 신고됐다.

재산의 가장 많은 부분을 차지한 예금은 작년보다 9834만원 증가한 53억4547만원이었다. 변동액을 보면 46억6901만원 증가했으나 45억7067만원 감소했다.

신고된 재산은 윤 총장 배우자 명의로 된 금액이 약 67억원으로 대부분이었다.

