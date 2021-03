'포스트코로나 분위기' 띄우는 대구시 … 서문·칠성야시장 매대 운영자 모집

서문야시장 43명, 칠성야시장 40명 모집 … 전국 최초 스마트오더 비대면 주문서비스

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 전통시장진흥재단과 함께 서문시장과 칠성시장의 야시장 매대 운영자를 각 43명, 40명씩 모집한다고 21일 밝혔다.

코로나19로 지쳐있는 시민과 관광객을 맞이하기 위해 지역 대표 관광명소인 서문야시장과 신천 강변 별빛관광의 중심 칠성야시장의 정취를 되살리겠다는 게 대구시의 설명이다.

야시장 매대운영자 지원 자격은 만 18~60세로, 지역제한은 없다. 모집분야는 야시장에 적합한 특색 있는 퓨전·창작요리 및 지역을 대표하는 향토 먹거리 식품부문이다. 이번에 야시장 셀러로 선정되면 전기료 등 관리비 일부의 지원 혜택도 받을 수 있다.

대구시는 야시장 공동조리장을 활용한 공유주방사업을 추진하는 한편 전국 최초로 야시장에 스마트오더 비대면 주문서비스를 시행해 매대 앞에서 줄을 서지 않더라도 주문과 결제를 할 수 있도록 지원할 방침이다.

매대운영자 모집일정은 4월17일까지다. 세부내용은 대구시 또는 대구전통시장진흥재단 홈페이지에서 확인 가능하다.

정의관 대구시 경제국장은 "앞으로 서문·칠성야시장이 소자본 창업의 장이 될 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다"고 다짐했다.

