김삼호 광산구청장, 현장 간담회서 기업 애로사항 경청

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 18일 오후 평동산단에 위치한 ㈜더광성물류를 찾아 현장 간담회를 가졌다고 밝혔다.

이날 간담회에는 김삼호 광산구청장, 박동호 더광성물류 대표와 임직원, 광산구기업주치의센터 관계자들이 참석했다.

김 구청장은 간담회에서 기업 애로사항 등을 경청하고, 관련 해법 모색을 광산구기업주치의센터에 당부했다.

그는 “광주 경제력의 60%가 집중된 광산구는 경제도시”라며 “지역경제에 활력을 부여할 좋은 방안을 모색해 실천하자”고 강조했다.

박동호 대표는 “온라인 쇼핑몰을 하는 지역민들이 본사 물류공간을 활용하도록 계획하고 있다”며 “기업하기 좋은 도시를 만들어달라”고 말했다.

운송 등 물류 서비스 전문기업인 더광성물류는1966년 설립해 건설교통부장관과 광주광역시창표창 등을 받았으먀, 2019년에 는 경영혁신형 중소기업으로 지정됐다.

한편 김삼호 광산구청장은 지역경제에 활력을 불어넣는 방법의 하나로 2019년 5월부터 지금까지 22개 기업과 릴레이 간담회를 갖고 있다.

