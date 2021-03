박영선 "安 10년간 파트너 바꿔…서울을 정치적으로 이용"

[아시아경제 오주연 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 16일 안철수 국민의당 후보에 대해 "10년 동안 매번 파트너가 바뀌었다"며 "매번 합당하고, 매번 탈당하고 그게 과연 정치인으로서 서울시민에게 무엇을 남기는지 잘 모르겠다"고 비판했다.

박 후보는 이날 오전 여의도에서 한국노총과 면담 후, 안 후보의 범야권 통합 선언에 대해 묻는 기자들의 질문에 이 같이 답했다.

박 후보는 "서울시장의 길을 가는 게 아니라 마음이 콩밭에 가있는 분들이 서울을 정치적으로 이용하는 것"이라고 지적했다.

주호영 국민의힘 원내대표가 'LH특검'을 전격 수용하겠다고 밝힌 것에 대해서는 "진작에 받았어야 했다"며 "주 원내대표의 답변이 너무 늦었다"고 평가했다.

박 후보는 "그동안 아마 수 계산을 많이 해봤을 것"이라며 "유불리를 따져서 받은 게 아닌가. 수 계산해서 받는 것은 앞으로 안했으면 좋겠다"고 말했다.

그러면서 "당연히 법적으로 뒷받침되어있는 제도를 거부할 이유는 없다"며 "야당이 검찰에 모든 수사를 넘기자는 것은 법적으로 할 수 없는 일이다. 이를 자꾸 하자는 것 자체가 시간을 끌기 위한 하나의 꼼수였다고 생각한다"고 강조했다.

최근 여론조사에서 야당 후보에 비해 지지율이 낮게 나오는 것과 관련해 박 후보는 "선거는 원래 한 번씩 출렁출렁 부침이 있다"면서 "위기를 어떻게 기회로 만드느냐가 더 중요하다"고 말했다.

