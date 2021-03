LG에너지솔루션 "현금, 로열티, 지분 등 다양한 보상 가능해"

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션(LGES)이 11일 SK이노베이션 이사회 논의 내용에 대해 " 배터리 전 영역에 걸쳐 영업비밀을 통째로 훔쳐간 것이 확실하다고 최종 결정이 났음에도 불구하고 인정하지 못하는 인식의 차이가 아쉽다"고 밝혔다.

LGES는11일 배터리 영업비밀 침해 소송 최종 판결 관련 SK이노베이션 이사회 입장 공개 후 "증거를 인멸하고 삭제하고 은폐한 측에서 이러한 결정을 인정하는 것이 합의의 시작"이라며 이같이 입장을 발표했다.

무리한 배상금은 수용 불가하다는 SK이노베이션 이사회 논의에 대해 "글로벌스탠다드라고 할 수 있는 미국 연방영업비밀보호법에 근거한 당사의 제안을 가해자 입장에서 무리한 요구라 수용불가라고 언급하는 것도 어불성설"이라며 "문제해결에 대한 진정성이 결여되어 있다"고 지적했다.

이어 "경쟁사가 진정성 있게 협상 테이블에 와서 논의할 만한 제안을 하고 협의를 한다면 최근 보톡스 합의사례와 같이 현금, 로열티, 지분 등 주주와 투자자들이 충분히 수긍할 수 있는 다양한 보상방법이 가능하다"고 강조했다.

