포스코인터, 2027년까지 수소연료전지 분리판 생산능력 7배 늘린다

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널이 8일 자회사인 포스코SPS가 생산하는 수소연료전지 분리판 생산능력을 기존 1400t에서 2027년까지 약 1만t 수준으로 끌어올릴 계획이라고 밝혔다.

수소연료전지 분리판은 수소연료전지 스택의 핵심 부품이다. 스택은 수백 개의 단위 셀(cell)을 적층해 조립한 것으로, 각 단위셀은 연료극과 공기극으로 구성된다. 분리판이 연료극에 수소, 공기극에 산소를 공급하는 채널 역할을 하며 셀 사이의 지지대 기능도 한다.

포스코SPS가 생산하고 있는 수소연료전지 분리판 'Poss470FC'는 포스코의 고전도 스테인리스강 소재로 ▲내식성 ▲전도성 ▲내구성 ▲균일성이 타소재보다 우수하다고 포스코인터내셔널은 설명했다. 앞서 포스코그룹은 2006년부터 포스코기술연구원을 통해 수소전기차용 금속분리판 개발을 추진했으며, 2018년부터는 포스코SPS에서 분리판용 극박재 생산을 시작했다.

포스코SPS 생산하고 있는 분리막은 수소 전기차, 드론용 수소연료전지 뿐만 아니라 향후 로봇·도심항공교통(UAM·Urban Air Mobility) 분야에도 확산될 전망이다. 맥킨지 자료에 따르면 2050년 세계 수소경제 시장 규모는 2940조원, 수소전기차량 보급대수는 승용차 4억대, 트럭·버스 2000만 대에 이른다.

포스코인터내셔널은 가파르게 성장하고 있는 친환경차 시장의 흐름에 발맞춰 생산능력을 늘릴 수 있는 신규 설비 투자와 인력을 확충할 예정이다. 정해익 포스코SPS STS사업실장은 "향후 수소전기차 신모델 출시가 확대됨에 따라 'Poss470FC' 소재 수요가 급증할 것으로 기대된다"며 "포스코SPS만의 정밀 극박 압연 기술력으로 수소전기차 부품 시장에서도 입지를 공고히 하겠다"고 말했다.

