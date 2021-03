동작구, 어린이놀이시설 329개소 안전점검 돌입

‘어린이놀이시설 안전관리법’에 따라 시설 관리주체의 안전관리 의무사항 이행여부 등 점검

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 어린이들의 안전한 놀이기구 이용환경 조성 등을 위한 ‘2021년 상반기 어린이놀이시설 지도점검’을 한다.

이번 점검은 ‘어린이놀이시설 안전관리법’에 따라 추진하는 것으로 지역내 어린이놀이시설이 설치된 ▲공동주택 221개소 ▲어린이집 47개소 ▲도시공원 45개소 ▲아동복지시설 5개소 ▲종교시설 및 놀이제공 영업소 8개소 ▲위생업소 3개소 등 총 329개소가 대상이다.

구는 단계별 점검을 실시해 1단계로 오는 12일까지 구청 담당부서 및 시설 관리주체가 ▲관리주체의 안전관리 의무사항 이행여부 확인 ▲시설물 안전관리 상태 및 시설기준 적합 여부 ▲코로나19 방역수칙 준수 여부 등을 전수 점검하고 있다.

또 법정의무 미이행 등 1단계 점검 시 지적사항이 확인된 시설 등을 대상으로 서울시 관계자 및 어린이 놀이시설 안전검사 민간전문가 등이 참여한 현장 합동점검을 추가로 실시한다.

구는 경미한 지적사항 및 수리교체가 필요한 사항 등은 기한 내 개선토록 조치, 노후·위험 시설은 전문기관에 정밀 진단을 받도록 권고할 예정이다.

더불어, 점검결과에 따라 관리주체의무 미이행으로 2회 이상 적발된 시설에는 과태료 부과 등 행정조치를 취할 계획이다.

임창섭 안전재난담당관은 “어린이놀이시설 전수 점검을 통해 어린이들이 더욱 안전한 환경에서 마음껏 뛰어놀 수 있도록 시설 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 구는 지난해 상·하반기 2차례 어린이놀이시설을 점검해 ▲시설물관리불량 32건 ▲안전교육 미이수 및 보험 미가입 등 안전관리의무 미이행 64건 등 총 96건의 지적사항에 대하여 조치한 바 있다.

