(주)LG·LG유플러스, 여성 사외이사 선임…LG 5개 계열사 내정

[아시아경제 김흥순 기자] LG그룹 지주회사인 ㈜LG와 이동통신사 LG유플러스가 여성 사외이사 후보를 정했다. 이로써 LG그룹 상장 계열사 가운데 5곳이 여성 사외이사를 내정했다.

㈜LG는 오는 26일 열리는 정기 주주총회에서 이수영 에코매니지먼트코리아홀딩스㈜ 집행임원을 사외이사로 선임하는 안건을 상정한다고 4일 공시했다. 이 집행임원은 환경 서비스 회사인 코오롱에코원㈜의 대표이사를 역임하는 등 환경 분야 전문가로 최근 재계 화두인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 관련 자문 역할을 할 것으로 예상된다.

LG유플러스도 지난 3일 벤처캐피털인 옐로우독의 제현주 대표를 사외이사 후보로 선임한다고 밝혔다. 제 대표는 사회적 문제 해결을 돕는 스타트업 투자 경험 등을 살려 기술과 산업 트렌드에 대해 자문을 해 줄 것으로 기대된다고 회사 측은 설명했다.

앞서 LG전자, LG하우시스, 지투알도 지난달 25일 강수진 고려대 법학전문대학원 교수, 서수경 숙명여대 환경디자인과 교수, 최세정 고려대 미디어학부 교수를 각각 여성 사외이사 후보로 선임한다고 밝혔다.

내년 8월부터는 자산 2조원 이상 상장 법인의 이사회를 특정 성별로만 구성하지 않도록 하는 자본시장법 개정안이 시행된다. LG는 올해 이들 5개사에서 여성 사외이사를 선임하고 내년에는 LG화학, LG생활건강, LG디스플레이, LG이노텍 등도 여성 사외이사를 선임할 계획이다.

LG 관계자는 "다양한 분야에서 뛰어난 역량을 지닌 여성 전문가들의 이사회 참여를 확대해 이사회의 다양성과 투명성을 높이고 중장기적으로 기업 가치를 제고시켜 나갈 계획"이라고 전했다.

